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На глазах у матери годовалый ребенок неожиданно упал в надувной бассейн и захлебнулся

На глазах у матери годовалый ребенок неожиданно упал в надувной бассейн и захлебнулся

Следователи проводят проверку по факту гибели в Ельском районе годовалого ребенка. Мальчик находился под присмотром матери, когда неожиданно упал в надувной бассейн и захлебнулся. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой наСледственныйкомитет.

В субботу 29 июня в агрогородке Млынок годовалый мальчик играл с мячом во дворе дома под присмотром матери. Когда мяч упал в детский надувной бассейн, ребенок потянулся за игрушкой, упал в воду и захлебнулся. Родители извлекли малыша, вызвали скорую, а также стали оказывать ему первую помощь. Несмотря на принятые усилия, ребенок вскоре скончался в больнице.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, трагедия произошла в считанные секунды, ведь мальчик постоянно был в зоне видимости матери.

По данному факту следователи проводят проверку. Особое внимание будет уделено причинам и условиям, способствовавшим гибели ребенка.

Сотрудники Следственного комитета в очередной раз напоминают, что опасность может подстерегать детей где угодно, поэтому родителям маленьких детей не стоит забывать про "правило вытянутой руки". Отцы и матери должны помнить о важности соблюдения правил безопасного пребывания около воды, а также о том, что они несут ответственность за жизнь своих детей.-

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