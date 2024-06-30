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На глазах у матери годовалый ребенок неожиданно упал в надувной бассейн и захлебнулся
Следователи проводят проверку по факту гибели в Ельском районе годовалого ребенка. Мальчик находился под присмотром матери, когда неожиданно упал в надувной бассейн и захлебнулся. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой наСледственныйкомитет.
В субботу 29 июня в агрогородке Млынок годовалый мальчик играл с мячом во дворе дома под присмотром матери. Когда мяч упал в детский надувной бассейн, ребенок потянулся за игрушкой, упал в воду и захлебнулся. Родители извлекли малыша, вызвали скорую, а также стали оказывать ему первую помощь. Несмотря на принятые усилия, ребенок вскоре скончался в больнице.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, трагедия произошла в считанные секунды, ведь мальчик постоянно был в зоне видимости матери.
По данному факту следователи проводят проверку. Особое внимание будет уделено причинам и условиям, способствовавшим гибели ребенка.
Сотрудники Следственного комитета в очередной раз напоминают, что опасность может подстерегать детей где угодно, поэтому родителям маленьких детей не стоит забывать про "правило вытянутой руки". Отцы и матери должны помнить о важности соблюдения правил безопасного пребывания около воды, а также о том, что они несут ответственность за жизнь своих детей.-
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