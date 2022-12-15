Утром 15 декабря на Гомельскую область обрушилась снежная буря. Дороги замело, множество ДТП. Одно из них произошло на трассе Речица - Гомель. А на дороге Гомель - Ветка столкнулись грузовик и легковушка. Водитель такси не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате двигатель большегруза загорелся. Огонь охватил кабину и был потушен прибывшими спасателями. Легковушку от удара выбросило в кювет. К сожалению, ее водитель погиб.