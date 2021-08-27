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На городском форуме педагогов И. Карпенко вручил нагрудные знаки лучшим учителям
В столице наградили лучших учителей и мастеров своего дела. Нагрудные знаки вручил министр образования Беларуси Игорь Карпенко. Такую почетную награду получили шесть столичных педагогов. Их ученики ежегодно становятся победителями республиканских олимпиад и занимают призовые места в конкурсах профессионального мастерства. Сегодня в Минске городской форум объединил более тысячи участников в зале, а также онлайн.
Если говорить об образовании столицы, конечно, здесь вопросам качества уделяется серьезное внимание. И на международных олимпиадах, и на республиканских олимпиадах ребята достаточно неплохие результаты показывают. И по централизованному тестированию столица, как правило, входит в тройку призеров. Но это не значит, что нужно остановиться на достигнутом. Любая система должна развиваться, нужно совершенствоваться. Мы определили для себя, что до конца этого года должны принять новую редакцию Кодекса об образовании. Мы должны утвердить постановлением правительства концепцию развития системы образования аж до 2030 года.
Гости педсовета также ознакомились с работой интерактивных площадок, на которых столичные педагоги представили лучшие практики и инновационные разработки.
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