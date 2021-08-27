На городском форуме педагогов И. Карпенко вручил нагрудные знаки лучшим учителям

Если говорить об образовании столицы, конечно, здесь вопросам качества уделяется серьезное внимание. И на международных олимпиадах, и на республиканских олимпиадах ребята достаточно неплохие результаты показывают. И по централизованному тестированию столица, как правило, входит в тройку призеров. Но это не значит, что нужно остановиться на достигнутом. Любая система должна развиваться, нужно совершенствоваться. Мы определили для себя, что до конца этого года должны принять новую редакцию Кодекса об образовании. Мы должны утвердить постановлением правительства концепцию развития системы образования аж до 2030 года.

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь