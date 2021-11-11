На грани гуманитарной катастрофы - А. Сыч о накаленной обстановке на границе

Сильный холод, нехватка еды и воды создают угрозу физическому состоянию людей, которые пытаются найти защиту в странах ЕС, но, как видим, пока безрезультатно. Вблизи лагеря постоянно дежурят медицинские бригады. А белорусы продолжают привозить к линии границы гуманитарный груз и помощь. Но людей в лагере становится все больше. Волонтеры Красного Креста, молодежной организации привозят продукты, теплые вещи и одеяла.