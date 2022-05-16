На границе Беларуси с Польшей и Латвией обнаружены два мертвых лося

Новые жертвы европейской колючей проволоки. За минувшие выходные белорусскими пограничниками на границе с Польшей и Латвией обнаружены два мертвых лося. Животные не смогли преодолеть установленные заграждения. Также за прошедшую неделю из-за колючки на сопредельной территории ЕС четверо животных получили смертельные ранения.