На границе планируется построить пятый крупный логистический центр для комфортного и безопасного транзита

Такие центры как раз и предназначены для того, чтобы произвести перецепку транспортного средства, перегрузку товара, таможенную очистку и другие мероприятия: оклейка марками, акцизами, контрольными знаками, сортировка и т. д. За такими логистическими центрами будущее. И очень важно, если товар очищен в таможенном отношении, и дальше он следует без ограничений по территории нашей страны или ЕврАзЭС.

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси