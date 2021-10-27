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На границе планируется построить пятый крупный логистический центр для комфортного и безопасного транзита

В Беларуси планируется построить пятый крупный логистический центр возле границы - об этом нам накануне заявил председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский. Пока что действуют 4 аналогичные структуры - 3 на польском и 1 на литовском направлении. Новый появится недалеко от пункта пропуска "Бенякони". Накануне там открылась так называемая зона ожидания с системой электронной очереди. Логистический центр появится на этой же площадке - планируется, что его строительством займется компания "Белтаможсервис".

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Такие центры как раз и предназначены для того, чтобы произвести перецепку транспортного средства, перегрузку товара, таможенную очистку и другие мероприятия: оклейка марками, акцизами, контрольными знаками, сортировка и т. д. За такими логистическими центрами будущее. И очень важно, если товар очищен в таможенном отношении, и дальше он следует без ограничений по территории нашей страны или ЕврАзЭС.
Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси

Литовское направление считается одним из самых напряженных, поэтому таможенные органы делают акцент на развитие инфраструктуры с прибалтийским вектором. По данным ГТК, заинтересованность в транзитных возможностях Беларуси среди иностранных перевозчиков только растет. Грузоперевозки за последний год увеличились на 10 %. При этом, несмотря на внешнее давление, подчеркнули в ведомстве, с профицитом работают национальные резиденты - более чем на 20 % выросли поступления таможенных платежей. В текущем году они уже составили 8 миллиардов рублей.

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