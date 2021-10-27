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На границе планируется построить пятый крупный логистический центр для комфортного и безопасного транзита
В Беларуси планируется построить пятый крупный логистический центр возле границы - об этом нам накануне заявил председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский. Пока что действуют 4 аналогичные структуры - 3 на польском и 1 на литовском направлении. Новый появится недалеко от пункта пропуска "Бенякони". Накануне там открылась так называемая зона ожидания с системой электронной очереди. Логистический центр появится на этой же площадке - планируется, что его строительством займется компания "Белтаможсервис".
Такие центры как раз и предназначены для того, чтобы произвести перецепку транспортного средства, перегрузку товара, таможенную очистку и другие мероприятия: оклейка марками, акцизами, контрольными знаками, сортировка и т. д. За такими логистическими центрами будущее. И очень важно, если товар очищен в таможенном отношении, и дальше он следует без ограничений по территории нашей страны или ЕврАзЭС.
Литовское направление считается одним из самых напряженных, поэтому таможенные органы делают акцент на развитие инфраструктуры с прибалтийским вектором. По данным ГТК, заинтересованность в транзитных возможностях Беларуси среди иностранных перевозчиков только растет. Грузоперевозки за последний год увеличились на 10 %. При этом, несмотря на внешнее давление, подчеркнули в ведомстве, с профицитом работают национальные резиденты - более чем на 20 % выросли поступления таможенных платежей. В текущем году они уже составили 8 миллиардов рублей.
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