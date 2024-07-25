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На границе с Беларусью от латвийской "колючки" погиб лось

Европейская "колючка" на границе продолжает убивать животных. В Браславском районе вблизи белорусско-латвийской границы полоцкие пограничники нашли павшего лося.

Как сообщили в Госпогранкомитете, лесной зверь запутался в колючем капкане и получил глубокие смертельные раны, когда пытался перейти с территории Беларуси в граничащую с нами страну.

Это уже 12 жертва латвийского заграждения, официально зафиксированная белорусской стороной. И очередное подтверждение того, как возведенный сопредельными странами ЕС забор убивает все живое.

Всего с появлением смертоносных заграждений обнаружено 46 павших животных.

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