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На границе с Беларусью от латвийской "колючки" погиб лось
Европейская "колючка" на границе продолжает убивать животных. В Браславском районе вблизи белорусско-латвийской границы полоцкие пограничники нашли павшего лося.
Как сообщили в Госпогранкомитете, лесной зверь запутался в колючем капкане и получил глубокие смертельные раны, когда пытался перейти с территории Беларуси в граничащую с нами страну.
Это уже 12 жертва латвийского заграждения, официально зафиксированная белорусской стороной. И очередное подтверждение того, как возведенный сопредельными странами ЕС забор убивает все живое.
Всего с появлением смертоносных заграждений обнаружено 46 павших животных.
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