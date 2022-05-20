На границе с Беларусью Украина сооружает забор из бетонных блоков

Мэр Житомира сообщил, что на границе одноименной области с Беларусью приступили к установке заграждения из бетонных блоков. Еще в марте власти Украины пообещали отгородиться от нашей стены полноценным забором. Похожее сооружение затевали несколько лет назад на российской границе: знаменитая "стена Яценюка" считается эталоном распилов и откатов - обошлась она в миллиарды гривен, но увидеть ее так никому и не довелось.

Боевики в Мариуполе продолжают сдаваться в плен

Тем временем в Мариуполе боевики продолжают сдаваться в плен: на утро текущего дня сложили оружие 1908 бойцов. Поток отправляемых в СИЗО Донбасса и Ростова стал менее полноводным, чем вчера, но не пересох. Несколько часов назад сдался "Волына" - один из командиров мариупольского подразделения полка "Азов". По осторожным оценкам, в подземельях "Азовстали" укрывались 2,5 тысячи украинских военных. Пленение этой группировки может стать переломным моментом конфликта: в Киеве до сих пор отказываются смириться с реальностью и называют происходящее "плановой эвакуацией".

Спецоперация остановила работу биолабораторий