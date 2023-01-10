На границе с Латвией обнаружены труп мужчины африканской внешности и группа беженцев

В ночь с 9 на 10 января на границе с Латвией белорусский пограничный наряд обнаружил труп мужчины африканской внешности и рядом с ним группу беженцев, сообщили в Государственном пограничном комитете.

Беженцы рассказали, что латвийские силовики доставили их на границу, проигнорировав просьбы оказать помощь мужчине. Иностранцы также показали видео, свидетельствующее о том, что на латвийской стороне беженец уже находился в критическом состоянии и не мог самостоятельно передвигаться.

Несмотря на то что мужчина фактически был при смерти и нуждался в срочной госпитализации, латвийские военные выбросили группу на границе и под угрозой применения оружия заставили пройти через заграждение.

Иностранцы пытались тащить мужчину вглубь территории, но ему становилось хуже. К моменту прибытия на место белорусских пограничников и медиков беженец не подавал признаков жизни.

Для установления всех обстоятельств происшествия на месте работала следственно-оперативная группа.