На границе с Литвой продолжают собираться очереди из большегрузов - ситуация на особом контроле

Самая напряженная в пункте пропуска "Каменный Лог". Там накануне застряли почти 2 сотни перевозчиков, при том, что переход способен принять за сутки больше 500 большегрузов, а оформление занимает буквально 5 минут. Таким образом, после прохождения белорусской стороны водителям приходится тратить свое рабочее время на ожидание, а фирмы несут убытки.

В таможне отмечают, что готовы поднять квоты по пропуску машин, возможности и средства есть. Другой момент - нужно ли это сопутствующей стороне? Вот и получается, что партнерские отношения западные соседи готовы рассматривать лишь в политических играх, а когда дело доходит до реальных действий, тут оказывается каждый сам по себе.