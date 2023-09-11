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На границе с Литвой у двух местных жителей изъяли беспилотники

Лидские пограничники изъяли три беспилотника за неделю.

В Вороновском районе вблизи литовской границы военнослужащие, по информации местных жителей, задержали неизвестного за попытку незаконного пересечения госграницы. Нарушителем оказался 28-летний местный житель. У него был телефон с сим-картами литовского и белорусского операторов. Мужчина не смог объяснить цель своего нахождения в погранполосе. Но вблизи места задержания пограннаряд обнаружил товарно-материальные ценности подакцизной группы. При осмотре дома были обнаружены два дрона с комплектующими. Это не первое подобное нарушение мужчины.

Через несколько дней за нарушение погранрежима в этом же районе был задержан 30-летний житель Лиды. При осмотре дома пограничники обнаружили квадрокоптер с комплектующими. В отношении фигурантов начат административный процесс за нарушение погранрежима, в первом случае еще и за попытку незаконного пересечения границы.

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