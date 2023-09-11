На границе с Литвой у двух местных жителей изъяли беспилотники

В Вороновском районе вблизи литовской границы военнослужащие, по информации местных жителей, задержали неизвестного за попытку незаконного пересечения госграницы. Нарушителем оказался 28-летний местный житель. У него был телефон с сим-картами литовского и белорусского операторов. Мужчина не смог объяснить цель своего нахождения в погранполосе. Но вблизи места задержания пограннаряд обнаружил товарно-материальные ценности подакцизной группы. При осмотре дома были обнаружены два дрона с комплектующими. Это не первое подобное нарушение мужчины.