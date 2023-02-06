На границе с Польшей белорусский пограничный наряд обнаружил труп иностранца

Политика польских властей, которая узаконила жесткое обращение с беженцами, продолжает убивать людей. Как сообщают в Госпогранкомитете Беларуси, 4 февраля в пяти метрах от заграждений на границе с Польшей пограничный наряд обнаружил труп иностранца. Предположительно, это гражданин Ирака. Тело мужчины находилось рядом с водопропуском в польском заграждении. По предварительным данным, именно через него труп буквально выбросили на белорусскую территорию. Отмечается, что с начала миграционного кризиса на границе с Польшей это двенадцатая смерть беженца в результате действий польских силовиков.