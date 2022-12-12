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Поляки вытолкали очередную группу беженцев на территорию Беларуси
Накануне на границе с Польшей белорусский пограннаряд зафиксировал очередную попытку вытеснения группы беженцев. Все они были доставлены с польской территории к заграждению. Большинство иностранцев были истощены и обессилены. Тем не менее, западных силовиков не смущает тот факт, что они бросают людей в смертельной опасности.
Как говорит Госпогранкомитет Беларуси, бесчеловечная политика в отношении уязвимых групп до настоящего времени остается без внимания со стороны ЕС. Польские силовики не пускают волонтеров, медиков и представителей СМИ в двухсотметровую приграничную полосу на границе с Беларусью. Все это свидетельствует о нежелании показывать от общественности реальное положение вещей.
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