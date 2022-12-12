Поляки вытолкали очередную группу беженцев на территорию Беларуси

Накануне на границе с Польшей белорусский пограннаряд зафиксировал очередную попытку вытеснения группы беженцев. Все они были доставлены с польской территории к заграждению. Большинство иностранцев были истощены и обессилены. Тем не менее, западных силовиков не смущает тот факт, что они бросают людей в смертельной опасности.

