На границе с Польшей обнаружен еще один труп беженца - СК

Очередная жертва польских силовиков - тело 19-летнего гражданина Йемена пограничники нашли в Пружанском районе на границе с Польшей. У погибшего при себе был паспорт. С начала года это уже третья смерть беженца на границе с Польшей. А сначала миграционного кризиса 13 иностранцев стали жертвами польской миграционной политики.