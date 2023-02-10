ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

На границе с Польшей обнаружен еще один труп беженца - СК

Очередная жертва польских силовиков - тело 19-летнего гражданина Йемена пограничники нашли в Пружанском районе на границе с Польшей. У погибшего при себе был паспорт. С начала года это уже третья смерть беженца на границе с Польшей. А сначала миграционного кризиса 13 иностранцев стали жертвами польской миграционной политики.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все