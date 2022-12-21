На границе с Польшей обнаружен труп гражданина Сирии

Ночью 20 декабря на границе с Польшей белорусский пограничный наряд обнаружилтруп мужчины неславянской внешности. Тело находилось недалеко от калитки в польском заграждении. Исходя из характера следов, оставленных на снегу, труп был перемещен из Польши в Беларусь через калитку для миграции животных в польском заграждении.

При первичном осмотре погибшего выявлены кровоподтеки на лице и конечностях. Среди вещей обнаружены документы гражданина Сирии и постановление о депортации от 19 декабря этого года с запретом въезда на территорию Польши и иные государства Шенгена сроком на 3 года, выданное Пограничной стражей Польши в Бобровниках.

Для установления обстоятельств смерти на место вызвана следственно-оперативная группа. С начала года это уже шестая жертва на границе с Польшей.

