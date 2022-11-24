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На границе с Польшей обнаружен труп мужчины

На границе с Польшей очередная смерть иностранца. Тело мужчины африканской внешности пограничный наряд обнаружил 23 ноября вблизи польских заграждений. Труп находился возле калитки, предназначенной для миграции животных.

Факты жестокости по отношению к беженцам

О жестокости, отсутствии гуманности у польских военных корреспонденты Белтелерадиокомпании уже не раз рассказывали, и этот случай - очередное тому подтверждение. Госпогранкомитет Республики Беларусь неоднократно сообщал, что польские силовики жестоко вытесняют мигрантов. В этом году уже зафиксировано более тысячи попыток. С начала года это уже пятая смерть на границе с Польшей. В частности, 21 и 19 ноября, 2 октября, 3 апреля возле польских заграждений найдены тела беженцев.

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