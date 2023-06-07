На границе с Польшей в Берестовицком районе обнаружено тело гражданина Конго

Польские наемники продолжают масштабную политику геноцида, развернутую странами ЕС в отношении беженцев. Вынужденные переселенцы в поисках мира и справедливости сталкиваются с непроходимой стеной жестокости и насилия. Жизни беженцев, благополучие их семей становятся разменной монетой в руках европейских карателей.

Вечером 6 июня на границе с Польшей (в Берестовицком районе) белорусские правоохранители в реке Свислочь обнаружили тело 20-летнего гражданина Демократической Республики Конго. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. При погибшем обнаружен рюкзак с личными вещами, мобильный телефон.