На границу прибывает гуманитарная помощь от белорусов

Белтелерадиокомпания продолжает следить за ситуацией на белорусско-польской границе. После вчерашнего визита Президента Беларуси люди воодушевлены. Сегодня в лагере беженцы пишут списки того, что им необходимо. Задача, поставленная Александром Лукашенко, - все просьбы и вопросы передавать через волонтеров и пограничников. Все решим в течение суток. Прибывают и очередные грузы помощи от белорусов.



На границе в режиме нон-стоп работают съемочные группы АТН. На связи Александр Камович. Подробнее в видео.