На Гродненщине появился первый в стране комбайнер-трехтысячник

Рекордные намолоты - итог слаженной работы всего коллектива

Благодаря такому хозяйскому подходу и результат получается неплохой. Механизатор первым в стране намолотил тысячу тонн зерна. Ему принадлежит и рекорд хозяйства – 350 тонн тритикале всего за день. А сегодня новый рубеж пройден, в копилке Андрея Росеника уже больше 3 тысяч тонн нового урожая.

Поздравляли передовика по традиции прямо в поле и до начала рабочего дня

Цветы, подарки, слова благодарности. На импровизированное чествование не больше 10 минут и сразу за работу.

Елена Потапова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Сколько сил потратили, чтобы этот урожай был. В непростых условиях сеяли, в непростых условиях ухаживали. Это очень важно, чтобы мы не забывали о самом главном - о людях, которые дают нам хлеб, о людях, которые в эту жару обеспечивают нашу продовольственную безопасность и делают все, чтобы в нашей стране был полный каравай".

Урожайность зерновых - 95 центнеров с гектара

Для хозяйства имени Кремко нынешний сезон стал самым урожайным за последние 7 лет. Собирают здесь по 95 центнеров с гектара. Начальник производственного участка Виталий Шота на своих полях знает буквально каждый колосок. Говорит весь секрет в строгом соблюдении технологий.

Виталий Шота, начальник производственного участка производственного кооператива им. В.И.Кремко:

"С осени это четкий, слаженный посев с оптимальной нормой высева. В последующем химические обработки, это обработка от сорняков. Потом весной наступает время подкормок, уход за посевами. Ежедневное присутствие на поле, мониторить надо, четко, слаженно выполнять технологию - вот и залог успеха".

Соблюдение агрономических технологий - залог успеха

Да и сама жатва - это целая наука. В СПК Кремко с утра обмолачивают озимые, днем - ячмень, вечером опять переходят на озимые. Так без потерь удается собрать максимальный урожай.Технология уборки в этом хозяйстве отработана до мелочей. Здесь важен каждый погожий день. Поэтому даже разгрузка комбайна проходит в движении. Техника не останавливается ни на минуту.

Хлеборобы-рекордсмены

Хлеборобы Сергей Янучок и Виктор Жуковский из хозяйства "Кухчицы" Клецкого района в тандеме 18 лет. В их аграрной копилке немало побед. Жатва этого сезона тоже удалась. Комбайнеры возглавили топ-лист Минской области по тысячному намолоту. А на днях преодолели и 2-тысячный рубеж.

Сергей Янучок, комбайнер ОАО "Кухчицы":

"Хороший урожай, работаем. И погода позволяет. Хороший урожай: зашел, первый бункер набрал и хочется еще больше набирать. Ну и чтобы без поломок".