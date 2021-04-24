На Гродненщине при посадке картофеля - ставка на клубни белорусской селекции

Белорусские аграрии приступили к посадке картофеля. Стратегический для страны продукт культивируют во всех регионах страны. На Гродненщине, к примеру, ставку сделали на клубни отечественной селекции. О планах на урожай - Юрий Карнелович.

Картофель для СПК "Свислочь" - культура стратегическая. Хозяйство специализируется на выращивании овощей. Наряду с капустой, морковью и луком второй хлеб в лидерах по продажам, поэтому ежегодно под него отводят не менее 20 гектаров. Сорта выбирают исключительно высокопродуктивные. Бригадир Валентина Манкевич уверена, что только клубни белорусской селекции способны давать хорошие урожаи в наших широтах.



Валентина Манкевич, бригадир производственной бригады СПК "Свислочь": Белорусский сорт"скарб" качественный, вкусный, имеет товарный вид, пользуется хорошим спросом у населения, поэтому мы его выращиваем уже не один год.

Использование современных агрономических технологий - залог высокого урожая

Картофель требует к себе повышенного внимания. Готовиться к нынешнему сезону аграрии начали еще с осени. Количество удобрений на каждый гектар, оптимальное время вспашки поля - все это высчитано согласно требованиям агрономической науки.



Такой подход дает свои результаты. Урожайность картофеля в хозяйстве - одна из лучших в Гродненской области. И это с поправкой на капризы природы. Клубням не страшна ни засуха, ни переувлажнение почвы.



Сергей Савчик, главный агроном СПК "Свислочь": Средняя урожайность у нас без полива, без орошения составляет от 550 до 600 центнеров с гектара. Эта довольно хорошая цифра для наших условий.

К такому урожаю в хозяйстве готовы. Картофелем аграрии обеспечивают не только областной центр, но и поставляют по всей стране. Выгодное отличие от мелкотоварных конкурентов - возможность продажи клубней на протяжении всего года.



Овощехранилища - залог рентабельности картофеля



Сегодня, чтобы возделывать картофель, необходимо соблюсти как минимум три условия: это высокопродуктивные семена, культура земледелия и собственное овощехранилище. В хозяйстве такое есть. В специальных камерах поддерживается определенная температура и влажность. В таком микроклимате картофель может храниться до следующего года.



В минувшем сезоне картофель пользовался особой популярностью у покупателей. Сейчас все запасы в хозяйстве уже распроданы. В связи с этим аграрии прорабатывают возможность увеличения площадей. Осенью севооборот обещают скорректировать. Не исключают возделывание и ранних сортов второго хлеба.

