На "Гродно Азот" доставили первую партию вакцины "Спутник V", произведенной в Беларуси

. Все чаще прививочные пункты организуют прямо на предприятиях и в учреждениях. На "Гродно Азот" доставили первую партию "Спутника V", произведенную в Беларуси. Как утверждают медики, 210 доз достаточно на ближайшие две недели, затем запасы будут пополнены. Прививки делают всем желающим, запись на предприятии открыли несколько месяцев назад. Сегодня в списке более полутысячи человек.