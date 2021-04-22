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На "Гродно Азот" доставили первую партию вакцины "Спутник V", произведенной в Беларуси

В Беларуси продолжается вакцинация населения

. Все чаще прививочные пункты организуют прямо на предприятиях и в учреждениях. На "Гродно Азот" доставили первую партию "Спутника V", произведенную в Беларуси. Как утверждают медики, 210 доз достаточно на ближайшие две недели, затем запасы будут пополнены. Прививки делают всем желающим, запись на предприятии открыли несколько месяцев назад. Сегодня в списке более полутысячи человек.

Иван Боровик, ведущий инженер сектора пожарной безопасности ОАО "Гродно Азот":

Виктор Жегздрин, главврач медико-санитарной части ОАО "Гродно Азот":

Чтобы снизить риск заражения коронавирусом, медики планируют привить более 60 % работников "Гродно Азота".

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