На "Гродно Азот" погиб рабочий, стаж которого почти 18 лет

На "Гродно Азоте" погиб рабочий, сообщает БелТА со ссылкой на издание "Гродненский химик".

Погибший - дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования отдела технической диагностики управления промышленной безопасности. Стаж его работы на заводе - практически 18 лет.