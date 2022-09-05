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На "Гродно Азот" погиб рабочий, стаж которого почти 18 лет

На "Гродно Азот" погиб рабочий, стаж которого почти 18 лет

На "Гродно Азоте" погиб рабочий, сообщает БелТА со ссылкой на издание "Гродненский химик".

Погибший - дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования отдела технической диагностики управления промышленной безопасности. Стаж его работы на заводе - практически 18 лет.

Трагический инцидент произошел во время ремонта цеха карбамид-3.Как информирует издание, причины пока однозначно не установлены и изучаются соответствующими службами.

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