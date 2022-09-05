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На "Гродно Азот" погиб рабочий, стаж которого почти 18 лет
На "Гродно Азоте" погиб рабочий, сообщает БелТА со ссылкой на издание "Гродненский химик".
Погибший - дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования отдела технической диагностики управления промышленной безопасности. Стаж его работы на заводе - практически 18 лет.
Трагический инцидент произошел во время ремонта цеха карбамид-3.Как информирует издание, причины пока однозначно не установлены и изучаются соответствующими службами.
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