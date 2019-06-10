На ІІ Европейские игры без виз. Беларусь готовится достойно принять форум

Одна из главных задач -обеспечить комфортный режим для посещения нашей страны участникам, болельщикам и всем желающим познакомиться с Беларусью. И уже с сегодняшнего дня посетить республику болельщиким могут без визы. Туристы, которые будут находиться в стране более пяти суток, обязаны пройти регистрацию в подразделении по гражданству и миграции по месту предполагаемого жительства или онлайн. Администрация гостиниц и хостелов сама об этом позаботиться. Если иностранцы захотят посетить Россию, то необходимо получить миграционную карту.



Олег Шепетюк, начальник отдела управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома: "Если он пересекает государственную границу, он заявляет сотрудникам пограничной службы, что планирует также посетить территорию Российской Федерации, где ему в пункте пропуска выдается данная миграционная карта. Если же он уже пересек границу Республики Беларусь, въехал, пребывая здесь в Беларуси, изъявил желание посетить территорию Российской Федерации, ему необходимо обратиться в наше подразделение по гражданству и миграции, где у него имеется регистрация, и получить эту миграционную карту. Во избежание дальнейших проблем при въезде на территорию Российской Федерации".



