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На ІІ Европейские игры уже продано порядка 200 турпакетов
Всего же сформировано более тысячи вариаций различных туристических программ. Об этом во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании рассказала начальник отдела Центркурорта.
Ценовой сегмент предложений национального туроператора Международного спортивного форума рассчитан на потребителя с любым уровнем дохода. Подробную версию трансляции смотрите на сайте tvr.by, официальном ютуб-канале и в соцсетях Агентства теленовостей.
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