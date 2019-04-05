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На ІІ Европейские игры уже продано порядка 200 турпакетов

Всего же сформировано более тысячи вариаций различных туристических программ. Об этом во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании рассказала начальник отдела Центркурорта.

Ценовой сегмент предложений национального туроператора Международного спортивного форума рассчитан на потребителя с любым уровнем дохода. Подробную версию трансляции смотрите на сайте tvr.by, официальном ютуб-канале и в соцсетях Агентства теленовостей.

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