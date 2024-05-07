Реальный технологический суверенитет в условиях санкций - это стратегическая задача для правительства. На импортозамещающие проекты в этом году из инновационного фонда запланировано средств втрое больше, чем в прошлом. Светлана Лукьянюк продолжит тему.

Стратегическая задача ныне, в условиях санкций - реальный технологический суверенитет. Отметит премьер. Как раз за деньги фонда открываются новые высокотехнологичные производства. В прошлом году стартовали 60 инновационных проектов. А республиканский фонд уже два года выбирается на 95 %. Но по-разному выглядят местные. В лидерах Минская, Гродненская и Брестская области, среди отстающих - Могилевская.

За 2023 год ввели в эксплуатацию оборудование 7 проектов, более 10 проектов вышли на проектные мощности и 6 проектов полностью завершены и признаны эффективными. Объем реализованной продукции составил 3 млрд рублей, из них 1,2 млрд - экспорт. Сергей Шлычков, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси

Но за этими плюсами, остается нерешенным один из проблемных минусов - финансирование мероприятий по цифровизации. Использования средств местных фондов с учетом расходов на цифровизацию - около 75 %.

Если у кого-то есть или остались еще мысли, что мы будем торопиться, а затем все использованные средства вдруг попросим направить на другие цели, то прошу от этих мыслей отказаться сразу. Есть стратегические задачи достижения технологического суверенитета, особенно в части цифровизации, создание отечественного программного обеспечения и системы управления. Это вопрос стратегического развития нашей промышленности. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Средства на эти проекты есть. Главное, чтобы под них были идеи. Не менее нужны свежие решения и в строительстве. Чтобы все было быстро и понятно. Президент поручил кардинально упростить процесс. В июле вступаем в силу строительный кодекс, где также главное - оптимизация.

На данный момент процесс строительства сопровождает и большое количество процедур, предполагающих взаимодействие застройщиков и госорганами и организациями на всех стадиях от разработки предпроектной документации до ввода объекта в эксплуатацию. Это предполагает получение множества согласований и заключений в различных инстанциях, приводит к существенному увеличению срока строительства объекта. Вопрос предоставления земельных участков для строительства регулируется отдельным законодательством, но они оказывают непосредственное влияние на строительный процесс. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Это тоже затягивает сроки строительства. У профильного ведомства есть предложения, как изменить подходы и сократить количество согласований. Для тех, кто строит, проще подключиться к инженерным сетям.

При наличии земельного участка грядут серьезные изменения и серьезные упрощения. Это отсутствие необходимости разрабатывать проектно-сметную документацию в полном объеме, которые предусмотрены сейчас законодательством, не нужно будет проходить по ней экспертизу, Госстройнадзор не будет сопровождать эту стройку, но придется на финальной стадии ввести этот объект по всем канонам. Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси