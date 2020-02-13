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На искусственном снегу в Раубичах идет обкатка отечественных пластиковых лыж
Первые пять тысяч пар пластиковых лыж белорусского производства переданы в школы и спортивные секции по всей стране, в том числе в Минск и Минскую область. Выпуск отечественного спортинвентаря для школьников и юных спортсменов начался три месяца назад в знаменитом поселке Телеханы.
А предшествовала этому большая исследовательская работа, в которой были задействованы ученые и преподаватели ведущих технических университетов. Кстати, сейчас лыжи обкатывают в Раубичах, где созданы трассы из искусственного снега. Наличие сугробов позволит Раубичам принять чемпионат Европы по биатлону. Это стало известно сегодня. Про лыжный сезон нетипичной зимой - у Надежды Сербиненко.
Этот сезон для спортивного комплекса "Раубичи" был довольно сложным. В этом году снега здесь было очень мало. Как и по всей стране. Но на помощь пришли вот такие снежные пушки. И покрытие все-таки есть. А какие лыжи подходят для такого рыхлого снега, мы узнали у молодых спортсменов.
Лыжный сезон в Раубичах
Сейчас в Раубичах тренируются и соревнуются лыжники-юниоры из разных уголков страны. После очередного забега по склонам спорткомплекса мы встретили двух юниорок - Елизавету и Екатерину.
От качества лыж, их подготовки, безусловно, зависит и результат на соревнованиях. Но начинать можно и на полупрофессиональных, простых моделях. Девчата рассказали про свои первые лыжи, на которых они только учились кататься.
Выпуск первых белорусских пластиковых лыж
Завод "Телеханы" в Брестской области несколько месяцев назад пережил "перезагрузку". Там начали выпускать первые белорусские пластиковые лыжи. 5 тысяч пар уже были переданы в школы и спортивные секции по всей стране, в том числе Минск и Минскую область.
В создании лыж активное участие принимали ученые и преподаватели ведущих технических университетов столицы. В том числе - БГТУ, где преподают лучшие специалисты в области изучения свойств древесины.
Белорусские "Телеханы" конкурентоспособны по цене и рассчитаны на массового потребителя. Уже разработано 16 моделей беговых лыж длиной от одного до двух метров.
Белорусские лыжи рассчитаны на массового потребителя
Недорогие белорусские лыжи должны стать неотъемлемым инвентарем в любом спортивном зале. Стать на лыжи на обычном уроке физкультуры - очень полезное занятие. С этого может начаться большой путь будущего олимпийского чемпиона.
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