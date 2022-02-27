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На избирательном участке, расположенном в Центре олимпийской подготовки по художественной гимнастике, людей встречают участники комиссии и волонтеры

Перемещаемся на один из самых красивых участков Минска - в Центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике. На связи со студией Александр Смирнов (видео).

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