Выбор будущего зависит от всех нас! Абсолютно каждый сможет проголосовать - для этого создаются все условия. На избирательных участках Московского района столицы создали безбарьерную среду для людей с ограниченными возможностями. А их в районе более 12 тысяч, из которых более 600 - колясочники. На лестнице возле избирательных участков - пандусы. А во время выборов будут работать волонтеры.



Напомним, люди с ограниченными возможностями смогут проголосовать на дому. Для этого нужно заранее позвонить в избирательную комиссию. Эта услуга доступна по всей Беларуси.