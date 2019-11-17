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На избирательных участках можно приобрести вкусные продукты по цене производителя
К основному дню выборов подготовилась выездная торговля. На избирательных участках можно приобрести вкусные продукты по цене производителя. И это уже стало хорошей традицией.
Наш корреспондент Ксения Лебедева изучила ассортимент (прямое включение). Атмосфера на выборах праздничная. Мы заметили, что традиции не меняются - как и прежде на избирательные участки голосовать за своего представителя в парламенте приходят с детьми. Особое настроение создают самодеятельные и профессиональные творческие коллективы. В течение дня на разных площадках столицы также запланировано выступление известных белорусских исполнителей. За утро это уже третий избирательный участок, который посетила наша съемочная группа.
Торговые сети и производители товаров сегодня соревнуются в оригинальности. Свежей выпечкой в буфетах сегодня не ограничиваются, предлагают дегустацию оригинального напитка на меду в сочетании с мочеными яблоками. На избирательных участках, где ожидают большое количество посетителей, организовали уличную торговлю. Здесь можно выпить чаю из самовара на углях, продегустировать мясо на открытом огне и солянку. Как готовилась одна из столичных торговых сетей, расспросили у представителя. У тех, кто собрался с силами и пришел до обеда на избирательный участок, спросили, с какими ожиданиями делали выбор, каким видят своего депутата.
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