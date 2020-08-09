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На избирательных участках - широкий ассортимент угощений
Чтобы сегодня получился настоящий народный праздник, в режиме нон-стоп накануне трудились и те, кто отвечает за хлебосольную часть. Ассортимент на участках для голосования широкий - постарались угодить всем, и даже искушенным гурманам. Кстати, сегодня на избирательных участках много дегустаций. Юлия Токарь подробнее.
Прямо сейчас мы совершим настоящее гастрономическое путешествие, увидим, как белорусские кондитеры выпекают литовский шакотис, побываем на производстве воздушных пирожных, аналогов которых нет во всем мире, и попробуем итальянский панеттони. Только на третьем столичном хлебозаводе используют рецептуру XV века.
Песочный литовский торт теперь могут попробовать и белорусы
За считанные минуты нежное тесто стекает на вертушку и застывает в произвольной форме ветвей. Песочный литовский торт теперь могут попробовать и белорусы.А это уже соседний кондитерский цех. В печи подходят пудровые шапки безе.
Все ароматные угощения будут представлены на участках для голосования. Конкуренцию уже полюбившимся "Минскому", "Маку" и "Нарочанскому" составит ржаной "Бабулин". Ирина Езерская вот уже 32 года выпекает свежайшие буханки.
Производители организуют дегустации
Все новинки хлебобулочных изделий можно будет попробовать. Производители организуют дегустации. Тарт с грильяжной начинкой, яблочная меренга и шоколадные конфеты ручной работы: фаберже, рококко, рулеты с кунжутом. Щедрое угощение подготовил и столичный центральный универмаг. Кондитеры, повара и пекари услышат комплименты уже сегодня на избирательных участках.
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