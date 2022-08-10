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На изучение белорусского и русского в старших классах будет отведено на 18 часов в год больше
С 2022/2023 учебного года в 10-11-х классах увеличится на полчаса количество часов в неделю на изучение белорусского и русского языков. Об этом корреспонденту БелТА сообщила директор Национального института образованиякандидат педагогических наук Валентина Гинчук.
"На изучение белорусского и русского языков в старших классах школна базовом уровне будет отведено 53 часа в год (было 35).Такое увеличение повлекло перераспределение часов в учебной программе. Следует отметить, что расширения теоретического материала при этом не будет. Появится возможность больше внимания уделить повторению и закреплению изученных правил, совершенствованию коммуникативных, орфографических и пунктуационных навыков учащихся, развитию культуры устной и письменной речи", - рассказала Валентина Гинчук.
Кроме того, с нового учебного года на один час уменьшится количество часов в неделю на изучение иностранного языка в 10-11-х классах. "В учебные программы для 10-11-х классов по иностранному языку в связи с сокращением количества часов, отводимых на изучение учебного предмета, также внесены изменения и дополнения: сокращен объем продуктивного (активного) и рецептивного (пассивного) лексического минимума; исключены отдельные коммуникативные задачи; перенесен грамматический материал из раздела "Грамматический материал для продуктивного усвоения" в раздел "Грамматический материал для рецептивного усвоения", - проинформировала директор НИО.
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