На какие машины и зачем в Беларуси ввели электронные паспорта

Электронные паспорта появились у автомобилей. Касается это машин, ввезенных в Беларусь из Европы. Это поможет зарегистрировать транспортное средство быстрее. Действует нововведение уже две недели, хотя подписано постановление об изменении в оформлении транспортных средств с апреля. Два месяца закон действовал в тестовом режиме. Как зарекомендовала себя новая система, какие еще нововведения в регистрации авто - материал Алены Лешкевич.

Цифровизация дошла и до авто. Проще говоря, теперь электронные паспорта появились и у машин. Коротко это ПТС - паспорт транспортных средств, где в компьютере у регистраторов будет заложена вся информация об авто.

Например, в России это действует уже давно. К нам пришли изменения в апреле этого года. Все это время их тестировали. Оформляется электронный паспорт в таможне при ввозе машины. Оплачивается документ отдельно. В ПТС заложена информация, откуда машина ввезена и когда, сколько владельцев было, также в нем содержится идентификационный номер транспортного средства или, проще говоря, его VIN-номер.Подделать такой документ невозможно, заверили в ГАИ. Раньше процедура рассмотрения таких документов и оформления авто занимала до 4 дней, сейчас 1-2, т.е. в 2 раза быстрее. Простыми словами, потратив время в таможне, сокращаете в ГАИ.





Основной процесс остался тот же, просто в него внесены коррективы. Основные коррективы связаны с введением электронного паспорта ТС. Сокращение документов, необходимых в регистрационное отделение. Соответственно, снижается и количество дней на осуществление данной процедуры. Павел Санкевич, старший инспектор главного управления ГАИ МВД Беларуси

Также увеличился срок, за который необходимо обязательно зарегистрировать машину. Раньше нужно было после покупки за границей сделать это в течение 10-ти дней. Сейчас на процедуру получения номеров есть 30 дней. Сделано это с учетом, что не все успевали уложиться в этот короткий период. Ведь многие покупают машину битую, нужно успеть отремонтировать, прежде чем получить номер. Теперь на это есть месяц. Не нужно также ехать заново в ГАИ на осмотр авто, если вы его решили перекрасить. Еще один важный момент: территория, где можно поставить на учет машину, стала шире.





Нами были внесены изменения, которые, по нашему мнению, помогут упростить порядок регистрации ТС. Так, реализована возможность регистрации транспортных средств на территории области, где человек зарегистрирован, раньше только можно было в одном городе. Александр Шмаенков, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси

Это значит, если человек прописан в Столине, а живет в Минске, то поставить на учет машину может в ближайшем городе Брестской области, например, в Барановичах.