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На каком этапе прививочная кампания в стране? И когда ждать белорусский препарат?
Доказано: чем больше занимаешься спортом, ведешь здоровый образ жизни, тем меньше болеешь. Коронавирус, увы, беспощаден ко всем. Но хороший иммунитет помогает перенести инфекцию легче. Ситуация с COVID-19 в Беларуси остается под контролем, цифры по заболевшим идут на спад, но все же расслабляться рано. В стране зафиксированы первые случаи инфицирования британским штаммом.
Впрочем, система готова к любым вариантам развития событий. Это в пятницу во время посещения Центральной районной больницы в Молодечно отметил Президент. Уже традиционно белорусский лидер не только ознакомился с работой больницы, пообщался с коллективом, но и зашел в "красную зону", поддержал пациентов и поделился планами.
Из ключевого: Беларусь продолжит курс на развитие межрегиональных медцентров, а также обеспечит техническое дооснащение клиник, пересмотрят в стране и целевую подготовку медиков.
Но подробнее остановимся на вакцинации населения против коронавируса. На каком этапе сейчас прививочная кампания? И когда ждать белорусский препарат? Подробнее Анастасия Бенедисюк.
Процедурный кабинет, анализы, обязательный контроль в день вакцинации. И только после инъекция
Десятки человек в день принимает в этом кабинете врач-эндоскопист Евгений Лесун. Причем каждого (признается: время сейчас такое!) рассматривает как потенциально инфицированного коронавирусом. Отсутствие температуры и минимальных признаков ОРВИ не значит, что не опасен. Меры защиты - маска, перчатки. Надо - и комбинезон надевает. Недавно пополнил защиту более прочным щитом: сделал прививку от COVID.
Евгений Лесун, врач-эндоскопист УЗ "20-я поликлиника Минска":
"Уже я и первый, и второй компонент вакцины вколол. И слава богу все это прошло очень хорошо, без всяких осложнений, без подъема температуры, говорят, что у некоторых появляется. Ни кашля, ни горло не болело. Все хорошо".
Вместе с Евгением свою дозу российского препарата "Спутник V" уже получили полсотни медиков 20-й поликлиники Минска. Инфекционист Елена Авдеенко еще ждет своего часа. Недавно переболела коронавирусом, очередь пришлось пропустить.
Именно поэтому прежде чем человек попадет в процедурный кабинет, сдает анализы, плюс обязательный контроль в день вакцинации. И только после инъекция. Повторить процедуру придется через 21 день.
На неделе в Минске вслед за медиками приступили к вакцинации педагогов
Следующими к вакцинации приступят соцработники. А дальше любой желающий. Списки в медучреждениях уже составляют. В 20-й поликлинике в листе ожидания больше 200 добровольцев.
Точно такая же схема по всей стране. Напомню, прививают от COVID в Беларуси пока только российским "Спутником V". Китайский препарат еще проходит соответствие качества. Со следующей недели в стране начнется интенсивная вакцинация. В ближайшее время к нам поступит еще 100 тысяч доз "Спутника". А там гляди вакцина и с конвейера Белмедпрепаратов сойдет.
Тему белорусской вакцины на неделе поднимали не единожды
Так, расширенное совещание прошло в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. Обсуждали не только сроки, но и ознакомились с возможностями центра. Работа по созданию белорусской вакцины уже началась.
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