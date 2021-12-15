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На каком основании посол Швеции дает оценку белорусскому правосудию - разбиралась Мария Петрашко
Реакция европейских чиновников на приговор Сергею Тихановскому - не что иное, как вмешательство во внутренние дела. Накануне посол Швеции вместе с другими дипломатами приехала к зданию суда поддержать преступника. Только вот на каком основании посол решила примерить роль правозащитника? И почему европейские дипломаты не защищают преступников в своих странах? В двойных стандартах Запада разбиралась Мария Петрашко (видео).
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