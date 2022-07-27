На какой стадии готовности находятся три новые станции столичного метро

Станция "Аэродромная" уже готова более чем на 85 %, пишет "Минск-Новости". Ведутся отделочные работы, подключают оборудование.

Кроме того, продолжаются работы над переходом на четвертую линию метро. Практически наполовину готова станция "Неморшанский сад". Проводятся отделочные, штукатурные и облицовочные работы. Выполнено 90 % монолитных конструкций. Управлению механизации "Минскметростроя" передан фронт работ под устройство канала дымоудаления, а также входа № 2.

При этом конечная станция на Зеленолужской линии "Слуцкий гостинец" будет находиться в Курасовщине. Уже готова пятая часть работ. Параллельно планируется заложить третий участок зеленой ветки. А это четыре станции: "Переспа", "Комаровская", "Профсоюзная" и "Парк Дружбы народов". Затем линию продолжат в сторону Зеленого Луга.