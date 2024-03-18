Работа на пенсии, расскажем про вакансии и предложения по зарплате

Кем может работать пенсионер, подробно об этом рассказали на сайте Myfin.byТам можно изучить объявления на крупных белорусских агрегаторах вакансий и найти варианты, которые подходят пенсионерам.

На сайтах по поиску работы было найдено около 80 вакансий, в которых указано, что работодатель готов рассмотреть кандидатуры пенсионеров. Многие из позиций - это вакансии уборщиков, но удалось найти и другие профессии. Правда, их оказалось не так много, поэтому выбирать из большого количества предложений не приходится. Зарплаты предлагают разные. В среднем пенсионеры могут рассчитывать на 800 рублей, но все будет зависеть от конкретной работы.



Продавец

В магазинприглашаютна работу продавца кондитерских изделий: тортов, пирожных и других сладостей. Специалисту необходимо будет открывать и закрывать смену, принимать и выкладывать товар, рассчитывать покупателей. Зарплату обещают в размере 750-900 рублей. График работы - сменный.

Рабочий

В минскую школу на постоянную работуприглашаютстоляра. Руководство готово рассмотреть на эту вакансию пенсионера. Сразу необходимо отметить, что обязательно иметь третий квалификационный разряд и общее среднее образование. Указанная в вакансии зарплата - 650 рублей.

Водитель-экспедитор категории Е

Следующая вакансия размещена частным предприятием. На постоянную работуприглашаетсяводитель-экспедитор. Среди обязательных требований - опыт работы (от 1 года) и водительское удостоверение категории Е. Заниматься предстоит международными перевозками из Беларуси в Россию. Специалистам обещают платить от 2500 рублей.

Машинист моечной установки

Минское отделение БелЖД впоискахмашиниста моечной установки. Для того чтобы претендовать на должность, необходимо иметь четвертый разряд и общее среднее образование. Также в вакансии сказано, что есть возможность при необходимости пройти обучение. Работа постоянная, а предлагаемая зарплата - 1065 рублей.

Библиотекарь

Еще однавакансияот Минского государственного колледжа автомобилестроения. Для кандидата на постоянную работу есть обязательные требования: среднее специальное или высшее образование, владение ПК (в том числе программой "Библиограф"). Зарплата указана в вакансии - 750-800 рублей.

Санитар

Стоматологическая клиникаприглашаетна работу санитара. Требование, указанное в вакансии, только одно - наличие общего среднего образования. График для работника предполагается двухсменный, работа постоянная. На вакансию могут претендовать в том числе пенсионеры любого пола. Зарплата варьируется от 626 до 900 рублей.

Воспитатель

Следующую вакансиюразместилипредставители столичного детского сада. На работу приглашаются воспитатели. Работодатель предлагает полный социальный пакет, работу в дружном коллективе и работу в центре города. Кандидату обязательно иметь как минимум среднее специальное образование. График - сменный. Зарплату обещают на уровне 750-850 рублей.

Лифтер

На полный рабочий день со сменным графикомприглашаютлифтера. Кандидату на вакансию необходимо иметь среднее специальное образование. Работать нужно будет по графику 1/3. А вот зарплата совсем невысокая - 400 рублей в месяц. Зато компания готова рассмотреть на должность пенсионера.

Электрик

Компанияприглашаетна работу электрика 4-5-го разряда и готова рассмотреть "крепкого пенсионера". В вакансии сразу предупреждают, что необходимо будет предварительно пройти медосмотр. Обслуживать специалисту придется электрооборудование в ТЦ и на рынке. График работы - 2/2. Образование для работодателя значения не имеет, а вот опыт работы должен быть от 2 лет. Зарплата - от 1200 рублей.

Мойщик посуды

Один из заводов Минска впоискахмойщика посуды в столовую. Обязанности у сотрудника будут следующие: мытье посуды, чистка овощей и совмещение уборки столовой. Для кандидата важно иметь общее среднее образование. Для сотрудника предусмотрены и различные бонусы: соцпакет, различные виды социальной помощи и многое другое. Зарплата указана в вакансии - от 800 до 1000 рублей.

Продавец-консультант

Известный магазин детских игрушекприглашаетна работу продавца-консультанта. Сотруднику обещают работу со сменным графиком на полный день. Для кандидата будет достаточно иметь среднее образование. Приветствуется опыт работы с кассовым аппаратом. Зарплата указана в вакансии - от 800 рублей.

На какую работу могут рассчитывать пенсионеры?