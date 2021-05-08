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На канатной дороге Москвы поженились 30 пар

На канатной дороге Москвы поженились 30 пар

Возраст новобрачных составил от 23 до 60 лет.

Канатная дорога может попасть в Книгу рекордов Гиннесса - она впервые стала ЗАГСом.

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