На карте минского метро новые объекты приближаются к стадии готовности - в планах проектирование четвертой линии

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На карте минского метро новые объекты приближаются к стадии готовности. На станции "Аэродромная" заканчиваются отделочные работы - платформа и перегоны на финальном этапе строительства. Двумя тоннелями "Аэродромную" связали со следующей станцией "Неморшанский сад". В планах на более далекую перспективу - проектирование четвертой линии метро. Она будет проходить под вторым городским кольцом. Илья Цветков о деталях подземной стройки.

Масштаб подземного строительства

Оценить в полной мере масштаб подземного строительства в Минске по созданию новых станций зеленой ветки метро, пожалуй, можно только с высоты птичьего полета. Сотни квадратных метров бетонных сооружений, металлоконструкций и каменных площадок, разбросанных на огромной площади, выглядят однотипно, но совсем скоро они превратятся в привычные для взгляда остановки минской подземки. К примеру, вот так сегодня выглядят очертания станции "Аэродромной" на глубине.





"Аэродромная" - первая станция очередного этапа строительства новой линии метрополитена. Процент готовности монтажного блока - более 90 %. Осталось завершить отделку.

Сейчас можно увидеть кольца туннеля, которые уходят вдаль. Они полностью соединены с основной конструкцией самой станции переходами с двух сторон. Это значит, что самый сложный этап завершен. Скоро на этом месте будут ходить составы.

Следующая на очереди "Лошицкая" (так ее называют метростроители). Официальное название станции - "Неморшанский сад". Здесь на прошлой неделе, пробурив второй туннель, вышел на поверхность комплекс "Алеся". Пробурить пришлось более 1800 метров грунта.

Глубина закладки станции 16 метров. Здесь может поместиться 4-этажный дом. На "Неморшанском" запланировано несколько уровней, которые будут связаны эскалаторами.

На выезде из города постепенно появляется еще один котлован для конечной "Слуцкий гостинец". Работы ведутся в две смены. За каждую с объекта вывозят 500 кубических метров грунта. Поблизости параллельно ведется строительство депо.

У каждой станции свой дизайн

Для каждого нового подземного объекта предусмотрен свой неповторимый дизайн, но выдержанный в похожем стиле. Внешний вид платформ и вестибюлей будет ассоциироваться с названием. На трех новых станциях не появится скульптур и других дополнительных элементов декора. Создавать привлекательность будут с помощью архитектурных решений - необычных форм стен, потолков, новыми красками заиграют и созвездия динамической подсветки.

Человек, попадая под землю, попадает в чуждую для него среду. Он должен в ней ориентироваться. И неповторимый внешний облик каждой станции является элементом ориентирования в подземном пространстве. Вот он вышел на станции и сразу понимает, куда он попал. Георгий Протасов, главный инженер ОАО "Минскметропроект"

Зеленую ветку расширяют в двух направлениях

В планах Метростроя пронизывать туннелями все большую площадь под наземными артериями столицы. Так, зеленая ветка будет расти не только на юг. Уже в этом году от станции "Юбилейной", что в центре Минска, до площади Бангалор начнут готовить площадку для строительства следующего перегона.

В ближайшем обозримом будущем мы планируем приступить к подготовке территории на площади Бангалор с целью создания монтажной камеры для дальнейшего строительства зеленой ветки. Аркадий Арутюнян, главный инженер УП "Минскметрострой"

В планах еще одна линия подземки