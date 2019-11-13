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На каждом избирательном участке 17 ноября будет организовано торговое обслуживание

Без надбавки по ценам производителей. Кроме организации работы буфетов, предусмотрена продажа непродовольственных товаров отечественного производства.

На участках, где большое количество избирателей, предусмотрена и торговля снаружи в виде ярмарок. Будет организована и дегустация некоторой продукции, промоакции и презентации.

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