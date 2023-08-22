На конеферме в Червенском районе организуют прогулки по живописной местности для взрослых и детей, готовят профессиональных спортсменов

Альтернативу летнему отдыху предлагают под Минском. В Червенском районе полгода существует конеферма - здесь организуют прогулки по живописной местности для взрослых и детей, а также готовят профессиональных спортсменов. Подробнее - Екатерина Стреха.

Татьяна Чеховская в прошлом спортсменка, а теперь хозяйка просторной конефермы недалеко от столицы. Первое знакомство с благородными животными у девочки состоялось в двухлетнем возрасте, с тех пор с лошадьми Татьяна не расстается. Об их привычках и жизни знает все.

На конеферме туристов встречает лидер табуна - очаровательная Стужа. Любимица местных, она очаровывает с первого взгляда и туристов. Но, по словам хозяйки, не следует сразу поддаваться обаянию животного.

Своеобразный нрав, говорит Татьяна, можно списать на гормональные изменения, ведь Стужа два с половиной месяца назад родила жеребенка Теслу. Местные шутят: имя ему подходит - энергию будто получает от солнца.





Татьяна держит 11 лошадей и жеребят. В летний сезон они нарасхват.

Взрослые и дети мечтают о прогулках по лесу, некоторые даже делают здесь первые шаги в спортивной карьере. На первый взгляд может показаться, что всадник ничего не делает. На самом деле нагрузка колоссальная. Польза для организма также огромная.

Одно занятие верховой ездой заменяет тренажерный зал. Работают все группы мышц. Мышцы-стабилизаторы особенно! Есть еще иппотерапия, как многие знают, для деток с серьезными заболеваниями - аутизмом, ДЦП. Я не провожу занятия, но если люди просят, не отказываю, но предупреждаю: инструктор в идеале должен иметь медицинское образование или хотя бы специальные пройденные курсы. Татьяна Чеховская, инструктор па верховой езде, владелица конного клуба

Верховая езда улучшит обмен веществ, скорректирует осанку и поможет избавиться от стресса.





Эти красивые и благородные животные хорошие эмпаты: реагируют на настроение, жесты, мимику и интонацию человека. Наладить контакт с лошадью нетрудно, надо сохранять спокойствие и быть максимально уверенным в своих силах.