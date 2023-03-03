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На конференции Белорусского союза женщин определили новые направления развития

Республиканская конференция Белорусского союза женщин состоялась в Минске. Во время встречи подвели итоги работы, определили основные пути развития, а также выбрали новое правление союза. Изменения коснулись и устава БСЖ. В приоритете усовершенствовать работу организации: привлечь белорусок из разных сфер и увеличить количество мероприятий. Также планируют расширить географию - активизировать взаимодействие с международными объединениями.


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Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин: Проектов и задумок много. Будем работать более тесно с определенными секторами. Женщины здравоохранения, врачи сегодня составляют ядро организации. Конечно, хочется привлечь больше коммерческий сектор, предпринимателей.


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Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: В каждом регионе Беларуси у нас наша организация, это дорогого стоит. Женщин активных, которые своей жизненной позицией выражают отношение к стране, людям, народу, к тем проблемам, которые есть, помогают их решать. Здесь есть только желание женщин быть вместе, работать во благо нашей страны и нашего народа.

Белорусский союз женщин объединяет более 150 тысяч белорусок со всех уголков страны.

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