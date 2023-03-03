На конференции Белорусского союза женщин определили новые направления развития

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: В каждом регионе Беларуси у нас наша организация, это дорогого стоит. Женщин активных, которые своей жизненной позицией выражают отношение к стране, людям, народу, к тем проблемам, которые есть, помогают их решать. Здесь есть только желание женщин быть вместе, работать во благо нашей страны и нашего народа.