На конференции Digital Day Belarus - 2024 топовые блогеры рассказали свои истории становления и успеха

Международная конференция Digital Day Belarus - 2024 прошла в Минске. Более 20 экспертов рассказали о работающих инструментах и эффективных стратегиях цифрового маркетинга. Обсуждались такие темы, как защита персональных данных и использование мемов в продвижении.



Среди участников традиционно были и блогеры: представители топовых проектов рассказали свои истории становления и успеха. Конференция Digital Day привлекла и зарубежных гостей, прежде всего из России: спикеров ведущих соцсетей и Национальной ассоциации блогеров.