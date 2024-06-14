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На конференции Digital Day Belarus - 2024 топовые блогеры рассказали свои истории становления и успеха

Международная конференция Digital Day Belarus - 2024 прошла в Минске. Более 20 экспертов рассказали о работающих инструментах и эффективных стратегиях цифрового маркетинга. Обсуждались такие темы, как защита персональных данных и использование мемов в продвижении.

Среди участников традиционно были и блогеры: представители топовых проектов рассказали свои истории становления и успеха. Конференция Digital Day привлекла и зарубежных гостей, прежде всего из России: спикеров ведущих соцсетей и Национальной ассоциации блогеров.

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