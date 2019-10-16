На контроле ГАИ - автобусы и маршрутки

Сегодня стартовала акция ГАИ под названием "Автобус". В течение десяти дней инспекторы будут останавливать пассажирский транспорт и выявлять правонарушения с помощью видеорегистраторов и фотофиксаторов. Превышение скорости, проезд на красный сигнал и использование за рулем мобильного телефона - самые распространенные причины транспортных происшествий. А среди маршруток - еще и излишнее количество пассажиров в салоне. В этом году в Минске случились двадцать три аварии по вине водителей, травмы получили 27 человек.