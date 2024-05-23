На контроле ГАИ маршрутки и перевозка пассажиров

Движение маршрутных микроавтобусов по правилам. Минская Госавтоинспекция проводит профилактическую акцию в белорусской столице. Сотрудники ДПС дежурят на особо оживленных участках магистралей, на диспетчерских станциях и выездах из города. Водители должны иметь при себе все необходимые документы, в том числе действующий техосмотр. Состояние транспортных средств на контроле инспекторов. Также внимание уделяется перевозке пассажиров в салоне - она должна осуществляться безопасно.