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На контроле ГАИ маршрутки и перевозка пассажиров

Движение маршрутных микроавтобусов по правилам. Минская Госавтоинспекция проводит профилактическую акцию в белорусской столице. Сотрудники ДПС дежурят на особо оживленных участках магистралей, на диспетчерских станциях и выездах из города. Водители должны иметь при себе все необходимые документы, в том числе действующий техосмотр. Состояние транспортных средств на контроле инспекторов. Также внимание уделяется перевозке пассажиров в салоне - она должна осуществляться безопасно.

Перевозчикам напоминают: пассажиров в салоне во время движения не должно быть больше, чем количество посадочных мест. За нарушение правил водителям маршрутных такси грозит штраф.

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