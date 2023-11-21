На контроле ГАИ Минска - грузовики: инспекторы следят за соблюдением правил

ГАИ Минска проверяет техническое состояние грузовых транспортных средств (авто массой свыше 3,5 т). Особое внимание инспекторы уделяют сохранению правил парковки. Большегрузы часто оставляют на стоянку в первой полосе движения на столичных магистралях, а также под знаками "Стоянка и парковка запрещены". Это создает проблемные ситуации в час пик. В отношении нарушителей применяют меры в виде блокираторов на колеса. Таким образом водителей привлекают к ответственности.