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На контроле ГАИ Минска - грузовики: инспекторы следят за соблюдением правил

ГАИ Минска проверяет техническое состояние грузовых транспортных средств (авто массой свыше 3,5 т). Особое внимание инспекторы уделяют сохранению правил парковки. Большегрузы часто оставляют на стоянку в первой полосе движения на столичных магистралях, а также под знаками "Стоянка и парковка запрещены". Это создает проблемные ситуации в час пик. В отношении нарушителей применяют меры в виде блокираторов на колеса. Таким образом водителей привлекают к ответственности.

Водителей большегрузов за нарушение правил парковки ждет штраф от 185 до 370 рублей. Также инспекторы рекомендуют вовремя поменять шины на зимние.

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