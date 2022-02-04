На контроле ГАИ Минска - таксисты

ГАИ Минска проверят, выполняют ли перевозчики пассажиров меры безопасности. Среди самых частых нарушений правил таксистами - не пройденный техосмотр, эксплуатация автомобилей с неисправностями. Водители такси часто становятся участниками ДТП. Причина - нарушение скоростного режима и правил маневрирования.

Обязательная процедура - проверка необходимых документов. Также инспекторы следят за тем, чтобы пассажиры и водитель были пристегнуты, а при перевозке детей использовались удерживающие кресла.