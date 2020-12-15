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На контроле ГАИ в эти дни пешеходные переходы, территории у школ и детских садов, сложные участки дорог
Перепады температур - большая опасность не только для водителей во время движения, но и для пешеходов. С начала года под колеса в белорусской столице попали свыше 200 человек, в скользкую погоду печальная статистика увеличивается. На контроле ГАИ в эти дни пешеходные переходы, территории у школ и детских садов, сложные участки дорог. Инспекторы беседуют с пешеходами, вручают тематические буклеты и сувениры и рекомендуют использовать световозвращающие элементы. Фликер позволяет увеличить видимость.
Инспекторы также напоминают пешеходам и водителям правила дорожного движения и дают рекомендации по пересечению проезжей части в зимний период.
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