На контроле Госавтоинспекции автобусы и маршрутные такси в Минске

Несмотря на общее снижение ДТП по вине водителей данной категории, количество нарушений по их же вине остается достаточно высоким. Это такие нарушения, как проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил маневрирования, скоростного режима, а также пользование во время движения мобильным телефоном.

Александра Косаревская, инспектор отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома