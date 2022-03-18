3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
На контроле Госавтоинспекции автобусы и маршрутные такси в Минске
Комплексный контроль за соблюдение правил пассажироперевозок. Профилактическую акцию под условным названием "Автобус" проводит минская Госавтоинспекция. Во время рейдов проверяют также маршрутные такси. Внимание инспекторы обращают не только на соблюдение правил дорожного движения, проверяют также документы и техническое состояние транспортных средств. Контроль за ситуацией в разных форматах: используют в том числе средства фото- и видеофиксации.
Несмотря на общее снижение ДТП по вине водителей данной категории, количество нарушений по их же вине остается достаточно высоким. Это такие нарушения, как проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил маневрирования, скоростного режима, а также пользование во время движения мобильным телефоном.
Также ГАИ Минска усиливает контроль за соблюдением водителями скоростных режимов движения.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все