На контроле КГК потери и недоработки стабфондов

Начало весенних полевых работ совпадает с финишем так называемого межсезонного периода хранения и реализации картофеля и овощей прошлогоднего сезона. Правда, к апрелю-маю в некоторых сельхозорганизациях и у фермеров весомые запасы продукции остаются нераспроданными. Речь о продовольственных стабфондах, где только картофеля и капусты заложили более 70 тысяч тонн. И вот парадокс - отечественный товар не хотят брать в продажу наши же торговые сети. Витаминная продукция портится, белорусские аграрии не получают прибыли, а на полках мы видим импорт. И похожая картина во всех регионах. Эти проблемы сегодня заострили на коллегии Комитета госконтроля с участием профильных ведомств, а также самих производителей. О том, как непросто вырастить, но и качественно сохранить и своевременно продать - Алексей Кондратенко.

Фермерское хозяйство "Орловец" в Лидском районе - лидер по выращиванию овощей. Валовой сбор продукции - около 4 тысяч тонн. Из них тысячу закладывают в стабфонд. Объемы не маленькие, правда, с сохранностью урожая возникают вопросы. В ходе проверок сотрудники госконтроля выявили порчу овощей. К примеру, тонны белокочанной капусты пришли в негодность из-за неправильного хранения. Сейчас ее приходится утилизировать, вывозя на поля в качестве удобрения.

В данном хозяйстве устанавливались несоблюдения условий хранения, которые приводили к частичной порчи продукции, потому что часть продукции хранилась не в специализированных хранилищах, а в приспособленных помещениях. Александр Селицкий, председатель Лидского межрайонного комитета госконтроля

Фермеры проблему признают. Но своей вины в этом не видят. Еще в прошлом году с торговыми сетями были заключены договоры на поставку овощей. Но принимать товар они не спешат. В итоге продукция приходит в негодность.

Торговые сети предъявляют очень завышенные требования. Часто приходится стоять по двое суток в очереди машине. А потом оказывается, что их не устраивает наше качество. На данный момент выбрано стабфонда где-то 30 %, остальные 70 % надо искать пути сбыта этой продукции. Надежда Орловец, глава фермерского хозяйства "Орловец"

В крестьянско-фермерском хозяйстве "Дружба и К" по многим популярным культурам поддерживают сорта белорусской селекции. Аграрии из Смолевичского района - одни из 33-х хранителей стабфондов Минской области. Только картофеля заложили тысячу тонн. И если второй хлеб в хорошей форме, то про капусту такого не скажешь.





Не каждый фермер сможет продать свою продукцию всю и сразу. Ее придется хранить, как здесь, до конца мая с неизбежными потерями. Например, если в октябре с тысячи килограммов отбрасывают 50, то в конце апреля потери в разы больше. И это притом что здесь хорошие условия для хранения.

Подгнившие кочаны - объективная, хоть и неприглядная реальность. Тут вопрос отсутствия химической обработки самой продукции во благо потребителя.

Мы пока стараемся лишний раз не вносить гербициды, фунгициды и регуляторы роста. Считайте, такой кочан - 8 кг, а будет 5, когда почистится. Владимир Крапивка, руководитель КФХ "Дружба и К"





В итоге потери от отбраковки - не единственный актуальный вопрос фермеров центрального региона. Даже при заключенных контрактах с торговыми сетями ретейл их просто игнорирует. Мол, некрасивые плоды, не кондиция.

В некоторых сетях их продукция забраковывается, потому что она не проходит по качеству. Хотя в сетях мы видим и зеленый, и мелкий картофель, и побитый. Вот эта капуста готова к реализации в сети. Но мы на складах видели капусту с гниением. Это время, переборка, затратно, что идет на удорожание стоимости данной продукции. Яна Рогальская, завсектором КГК Минской области

За последние месяцы специалисты госконтроля провели проверки у 112 хранителей стабфондов страны. Нарушения выявили у большинства. Ситуация типичная повсеместно, заявили сегодня на коллегии госконтроля. Часть урожая не востребована, продукция портится, а торговые сети не берут на реализацию картофель и овощи.





Как показали результаты контрольных мероприятий, местными органами власти зачастую формально подбирались хранители плодоовощной продукции, которые не имели условий для хранения овощей, помещений. Кроме того, торговые сети не исполняют обязательств и не в должной мере выбирают объемы плодоовощной продукции, которые определены в договорах. При этом торговые сети завозят импортную, которая в 3-4 раза дороже, чем наша отечественная. Андрей Лобович,зампредседателя Комитета госконтроля Беларуси

Одна из объективных причин такой ситуации - перепроизводство картофеля и овощей. Причем как у нас, так, к примеру, и в России. А значит, не каждый сезон белорусские аграрии могут успешно экспортировать свою продукцию.

Мы много производим, нам столько даже и не нужно. Это наш экспортный потенциал. Поэтому необходимо диверсифицировать рынки и искать, куда ее продавать плюс перерабатывать в готовую продукцию, также экспортировать и поставлять на полки наших магазинов. Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси