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На контроле Минской автоинспекции безопасность водителей во время движения в жаркую погоду
Жаркая погода -повод следить за своим состоянием за рулем. На контроле столичной автоинспекции безопасность водителей во время движения. На этих выходных возле рекреационных зон организуют патрули. Инспекторы будут следить за ездой в нетрезвом состоянии, за нарушениями правил парковки возле водоемов, рядом с городскими парками и скверами. Проведут профилактические беседы с водителями о том, как зной может воздействовать на самочувствие во время движения.
Перед жаркими выходными правила безопасности напоминает и ОСВОД: заходить в воду только в предусмотренных для купания местах, а также следить за несовершеннолетними и не оставлять их у воды одних.
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