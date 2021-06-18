На контроле Минской автоинспекции безопасность водителей во время движения в жаркую погоду

Жаркая погода -повод следить за своим состоянием за рулем. На контроле столичной автоинспекции безопасность водителей во время движения. На этих выходных возле рекреационных зон организуют патрули. Инспекторы будут следить за ездой в нетрезвом состоянии, за нарушениями правил парковки возле водоемов, рядом с городскими парками и скверами. Проведут профилактические беседы с водителями о том, как зной может воздействовать на самочувствие во время движения.